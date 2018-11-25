السوق العقارية تنتعش.. سهم جديد لدعم الاقتصاد القومي.. الحكومة تروج له بالخارج بمشاركة وزيرة الهجرة في افتتاح أضخم معرض بأوروبا.. وعوائد اقتصادية كبيرة

خطة البرلمان: البرلمان أصدر تشريعات دعمت السوق العقارية

برلماني يوضح عوائد الترويج للسوق العقاري المصري بالخارج

نائب: نتمتع بسوق عقارية ممتازة في حاجة للترويج الخارجي





ركزت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على السوق العقارية المصرية بشكل كبير، من خلال إنشاء مجموعة من المدن، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مدينة العلمين والمنصورة الجديدة. هذه السوق تحتاج بكل تأكيد إلى الترويج لها في الخارج لدعمها والنهوض بها، وهو ما أقدمت عليه الحكومة من خلال السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي توجهت إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في أضخم معرض في أوروبا «عقارات مصر» الذي تنظمه مؤسسة الأهرام وشركة «سبكترم» للاستشارات، بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام في قاعة إكسل شرق لندن، بمشاركة الدكتورة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.أكد أعضاء البرلمان لـ صدى البلد، على ما تتمتع به مصر من سوق عقارية كبيرة، من شأنها دعم الاقتصاد المصري، من خلال المشاركو في المعارض الدولية.قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن السوق العقارية في مصر سوق قوية، لاسيما وأن مصر بها أكثر من 100 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنه في حالة ركود هذه السوق داخل مصر، يتم اللجوء إلى ترويجه خارجيًا، مثلما تفعل وزارة الهجرة حاليًا.وأضاف عمر شيبة، أن القوانين الجديدة دعمت بشكل كبير السوق العقارية أعطت فرصة للتسويق لها في الخارج، خاصة بعد إعطاء الحق للأجنبي في الحصول على الجنسية بتملك عقار، الأمر الذي يعد داعمًا كبيرًا للسوق العقارية المصرية.وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن مصر بها شركات تسويق على أعلى مستوى، ومع وجود بنية عمرانية قوية، وقدرات مصرية عالية، يمكننا إحداث انتعاشة قوية للسوق العقارية المصرية بالترويج لها في الخارج.من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك اتجاه عام لدى الدولة خلال هذه الفترة نحو الاستثمار العقاري، لتوفير فرص عمل من جهة، وزيادة نسب معدلات النمو من جهة أخرى.وأضاف الجوهري، أننا نتميز الآن بوجود كثافة عمرانية كبيرة، ومدن واسعة، تحتاج إلى الترويج في الخارج، مشيرًا إلى أنه سيكون له عوائد كبيرة على مستوى توفير العملة الصعبة وزيادة الإشغالات.وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أنه في الماضي افتقدنا لوجود استثمار عقاري، ولم يكن موجودًا غلا في بعض البلدان العربية، مؤكدًا على ضرورة توسعنا في الاستثمار في هذا القطاع، من خلال المشاركة في المعارض الخالارجية، لاسيما وأننا نملك رصيد كبير في عدد المصريين بالخارج، نحتاج للتعامل معهم.وأشار النائب إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا وتشغيل مكاتب السفارت واستغلالها في الترويج للسوق العقارية المصرية، وعدم الاكتفاء بالمعارض فقط.واختتم النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النوب، بقوله: إننا نتمتع بمجموعة كبيرة من المشروعات التنموية، خاصة على مستوى السوق العقارية، فهناك عدد كبير من المدن التي شرعت الدولة في إنشائها وتحتاج إلى ترويج بالخارج، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة.وشدد "السيد"، على ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولة كلها، من أجل التسويق لتلك السوق العقارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، حتى تؤتي ثمارها، لاسيما وأن العلمين والمنصورة الجديدة تقعان على البحر المتوسط، مما يعد جذب سياحي كبير.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن هذه المدن التي أنشأتها مصر ستكون داعم كبير للاقتصاد المصري، وتنشيط قوي للسوق العقارية المصرية، حال الترويج الجيد لها في الخارج، والذي يجب أن تقوم به وزارة الهجرة والإسكان، والاستثمار.