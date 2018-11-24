كليوباترا العقارية تشارك في معرض أكسيل بلندن بمشروعاتها المتنوعة..فيديو

تشارك شركة كليوباترا العقارية ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا، في معرض أكسيل للعقارات بلندن، بمشروعاتها المتنوعة.





ويضم معرض أكسيل لندن كبريات الشركات العالمية ويقام في العاصمة البريطانية، وهو أكبر معرض للعقار المصري، ويقام على مساحة ٤٠ ألف متر مربع ويستقبل آلاف الزائرين من دول العالم كافة، في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر الجاري.





ويُقام المعرض تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.



