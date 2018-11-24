رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الرياضي، إن الدوري المصري لن يكتمل، مضيفا:" هناك مؤجلات كثيرة في الدوري، و ارتباطات المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة أفريقيا بموعدها الجديد".



وأضاف " عامر " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أرغب في استمرار الدوري لأنه مصدر سعادة للشعب المصري، ورئيس لجنة المسابقات يحاول أن يوفق المواعيد لاستكمال الدوري ".



وتابع:" الدوري لم يحسم حتى الآن، لأن الأهلي له مؤجلات كثيرة وكذلك الزمالك وسموحة وبيراميدز مازالوا في الصورة، ولكن سموحة لن يفوز بالدوري، وسيكون الزمالك او الاهلي بطلا له"، مضيفا:" مش أنا بس اللي بغير المدير الفني للفريق، لكنى اتدخل في شؤون الإدارة الفنية للمدير الفني".

