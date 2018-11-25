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والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية تكشف مفاجأة صادمة: المدرسون السبب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
روت أمنية عبد العزيز، والدة إيمان طالبة المعهد الصحي المنتحرة بالإسكندرية، تفاصيل انتحار نجلتها قائلة: "روحت للمديرة وقولتلها قبل كده المدرسين بيعاملوا بنتي وحش".

وقالت في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، بعض مدرسي المعهد الفني كانوا يقومون بمعاملة إيمان معاملة قاسية طوال تواجدها داخل المعهد، متابعة: " كانوا بيقولولها انتي سودة ودخلتي تمريض إزاري أنت عار على الصحة ".

وأوضحت أن نجلتها كانت تعبر عن استيائها الشديد، لعدم الحفاظ على حقوقها وكرامتها من بعض المدرسين قائلة: "المدرسين كل يوم كانت بتهزق بنتي ".
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