والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية تكشف مفاجأة صادمة: المدرسون السبب

روت أمنية عبد العزيز، والدة إيمان طالبة المعهد الصحي المنتحرة بالإسكندرية، تفاصيل انتحار نجلتها قائلة: "روحت للمديرة وقولتلها قبل كده المدرسين بيعاملوا بنتي وحش".





وقالت في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، بعض مدرسي المعهد الفني كانوا يقومون بمعاملة إيمان معاملة قاسية طوال تواجدها داخل المعهد، متابعة: " كانوا بيقولولها انتي سودة ودخلتي تمريض إزاري أنت عار على الصحة ".



