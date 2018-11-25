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ديني

هل الكلام أثناء الطعام حرام.. الإفتاء تجيب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "هل الكلام أثناء الطعام حرام".

أجابت الدار في فتوى لها، أن الكلام على الطعام مُباح، بل قال العلماء باستحباب الحديث على الطعام تأنيسًا للآكلين؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» رواه مسلم في "صحيحه".

وأضافت: قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" "14/ 7 "عند شرح هذا الحديث: وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَدِيثِ عَلَى الْأَكْلِ تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ".
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