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رياضة

برشلونة يفلت من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد ويغرد على قمة الليجا.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:43 ص
فرحة دييجو كوستا
فرحة دييجو كوستا
حسن العمدة
انتهت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

افتتح أتلتيكو مدريد التهديف فى الدقيقة 77 عن طريق كوستا من رأسية قوية داخل من منطقة الجزاء عقب تنفيذ ركلة ركنية.

وأدرك فريق برشلونة هدف التعادل فى الوقت القاتل عن طريق ديمبلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يواصل برشلونة صدارته لترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بينما أرتفع رصيد أتلتيكو مدريد فى المركز الثاني برصيد 24 نقطة .
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