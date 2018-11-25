برشلونة يفلت من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد ويغرد على قمة الليجا.. فيديو

انتهت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".





افتتح أتلتيكو مدريد التهديف فى الدقيقة 77 عن طريق كوستا من رأسية قوية داخل من منطقة الجزاء عقب تنفيذ ركلة ركنية.





وأدرك فريق برشلونة هدف التعادل فى الوقت القاتل عن طريق ديمبلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



