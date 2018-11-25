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توك شو

فاعل خير.. الليثي يعلن عن مبادرة جديدة للحصول على الطعام دون مقابل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:14 ص
صدى البلد
توك شو
أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن مبادرة جديدة لأحد أصحاب المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر، باسم "فاعل خير".

وأوضح الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، ، أن هذه المبادرة تتضمن أن أي مواطن يريد أن يفعل خيرًا يشتري "بون" الأكل الذي يريده، ويضعه في لوحة بالمحل، حتى يتمكن أي مواطن غير قادر على الشراء الحصول على طعامه.

ووصف الإعلامي الشعب المصري بأنه كريم وأصيل، موضحًا أن الفقراء يقومون بالأعمال والمبادرات الخيرية أكثر من الأغنياء.

وقال صاحب المبادرة إنه يشعر بالسعادة عندما يرى المواطنين يقبلون على مبادرته، من أجل مساعدة الفقراء، متابعًا: "مفيش خسارة مع التجارة مع ربنا، وبتمنى كل المحلات القادرة إطلاق هذه المبادرة".
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