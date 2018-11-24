عضو مجلس الصيادلة: تقدمنا بإنشاء هيئة عليا للدواء منذ 3 سنوات

قالت منى المهدى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة التعليم المستمر، إن سبب نقص الأدوية في السوق ان الشركات لا تنتج كل الادوية الناقصة التي يحتاجها الجمهور، مضيفة ان هناك ادوية يوجد بها نقص شديد إنتاجها بكميات قليلة جدا.



وأكدت المهدي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابة تقدمت بإنشاء الهيئة المصرية للدواء من 3 سنوات، ولم ينظر فيها حتى الان أو يتخذ أي إجراء من مجلس النواب، مضيفة أن من خلال الهيئة يتم التحكم في صناعة الدواء.



وأضافت رئيسة لجنة التعليم، ان لتفادي نقص الدواء بهذه الطريقة يجب كتابة الاسم العلمي علي علبة الدواء دون كتابة الاسم التجاري.



وأوضحت عضو مجلس النقابة، أنه يجب إلزام الشركات المصنعة بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية،لتخفيف العبء عن الصيدليات.

