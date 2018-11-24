ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عضو مجلس الصيادلة: تقدمنا بإنشاء هيئة عليا للدواء منذ 3 سنوات

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
محمد غالي
قالت منى المهدى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة التعليم المستمر، إن سبب نقص الأدوية في السوق ان الشركات لا تنتج كل الادوية الناقصة التي يحتاجها الجمهور، مضيفة ان هناك ادوية يوجد بها نقص شديد إنتاجها بكميات قليلة جدا.

وأكدت المهدي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابة تقدمت بإنشاء الهيئة المصرية للدواء من 3 سنوات، ولم ينظر فيها حتى الان أو يتخذ أي إجراء من مجلس النواب، مضيفة أن من خلال الهيئة يتم التحكم في صناعة الدواء.

وأضافت رئيسة لجنة التعليم، ان لتفادي نقص الدواء بهذه الطريقة يجب كتابة الاسم العلمي علي علبة الدواء دون كتابة الاسم التجاري.

وأوضحت عضو مجلس النقابة، أنه يجب إلزام الشركات المصنعة بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية،لتخفيف العبء عن الصيدليات.
loading...

ترشيحاتنا

بوكا جونيورز وريفربليت .. باتيستوتا: الأحداث مخجلة أمام العالم

أتلتيكو مدريد يلدغ برشلونة برأسية كوستا.. فيديو

إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى أحمد عادل عبد المنعم

ديمبلي يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد.. فيديو

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل تجدد إصابتها بالسرطان

مجلس الوزراء: مصر ستدخل عصرا جديدا من ناطحات السحاب

وزير التعليم ينفي صدور قرارات جديدة بشأن تدريس المستوى الرفيع بالنظام الجديد

جبخانة محمد علي في عزبة خيرالله.. أهملها المسؤولون فاحتلتها شلة الرعب الاسرائيلي

فرج عامر يكشف ملامح مشروع الألف قرية .. فيديو

محمد صلاح يقترب من اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شيكابالا يسجل هدفا عالميا في شباك باناثانايكوس ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: الزمالك قريب من لقب الدوري بشرط واحد.. فيديو
كليوباترا العقارية تشارك في معرض أكسيل بلندن بمشروعاتها المتنوعة..فيديو
رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو
ديمبلي يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد.. فيديو
فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟