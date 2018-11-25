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طبيب مزيف ينصب على هيئة الصحية البريطانية.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
أحمد شريف
سجن محتال أقدم على تزوير سيرته الذاتية واستولى على ما يقرب من 350 الف جنيه استرليني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث عاش حياة فخمة من خلال عمليات النصب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان فيليب هوفتون ، 52 عاما ، من منطقة تشيدل هيوم في مدينة شيشاير البريطانية، تمتع بعطلات خارجية، وحصل على رواتب ونقود لمدة 17 شهر، بعد أن كذب للحصول على وظيفة، بعد أن ادعى أنه سافر إلى رحلات عمل غير حقيقة، لجمع تمويلات من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية .

كما زعم أنه كان طبيبا حاصل على مؤهلات عالية، وأنه كان لديه وظيفة ذات مرموقة في الجيش، لكنه في الواقع حصل على شهادة تمريض ، وكان مجند في الجيش الإقليمي، واشترى ميداليات وهمية عبر الإنترنت.

فيما ساعدته الأكاذيب في حصوله على وظيفة كمدير تطوير الأعمال، في مؤسسة كامبريدجشير، ومؤسسة بيتربورو التابعة لمؤسسة الصحة الوطنية البريطانية، ومقرها في مستشفى فولبورن بالقرب من كامبريدج.

بينما تمت إقالته أخيرًا في يناير 2016 بعد أن وجد تحقيق داخلي عدة اختلافات في توقيتات عمله ومصاريفه، حيث استخدم المحتال حساب بريد إلكتروني مزيف لتحويل، مبلغ 13،000 جنيه إسترليني من النفقات أثناء رحلاته الوهمية.

كما ادعى أنه كان في الجيش حيث أنقذ " ارواح لا تعد ولا تحصى في الأمم المتحدة" ، قبل عرض صور له وهو يرتدي ميداليات مزيفة.

كما ادعى أن لديه درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير وخمس شهادات أخرى.

وفي جلسة سابقة محاكمته، اعترف هوفتون بالذنب في تهمتين بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب على أساس المنفعة المالية التي وصلت إلى 173000 جنيه استرليني فقط وليس المبلغ الكامل 349.383 جنيه استرليني.
طبيب مزيف ينصب على هيئة الصحية البريطانية.. صور
طبيب مزيف ينصب على هيئة الصحية البريطانية.. صور
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