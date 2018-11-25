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الغرفة التجارية تسخر من التموين: عصافير الهند تأكل أرزا أكثر من المصريين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
سخر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، من قرار وزارة التموين بعدم الاعتماد على الأرز الهندي فقط، قائلا: "الهند ثاني أكبر دولة تصدر الأرز، اللي بتأكله العصافير هناك قد اللي بيأكله الشعب المصري هنا".

وأضاف "شحاتة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين اليوم السبت: "عندنا رز مصري يكفينا ولكن المشكلة في تخزين الطعام بزيادة عن الاحتياج.

وأضاف أن "الهجوم على الأرز الهندي من الإعلام والصحافة، جعله يرمي الكرة في ملعب وزارة الزراعة والمختبرات ومقدرش أقول غير إنه مظلوم".
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