ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفارة هولندا بالقاهرة توفر دراجات هوائية لأعضائها

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
دراجة
دراجة
محمود نوفل
أطلقت السفارة الهولندية بالقاهرة مبادرة لتعميم إستخدام " دراجة هوائية " كوسيلة نقل اساسية بين الجمهور، بدأت باعضاء فريق عمل السفارة بما فيهم السفير الهولندي بالقاهرة "لورانس ويستهوف" لتكون وسيلة التنقل لهم تنفيذا لمبادرة "اورانج بايك داي" التي اطلقتها السفارة.

وأوضحت السفارة في فيديو تم بثه عبر صفحتها علي فيسبوك أن أمستردام هي عاصمة "العجل" في العالم حيث عمدت الحكومة الهولندية منذ فترة علي توفير الممرات الأمنة والواضحة لمرور العجل ، بالإضافة الي توفير الحماية اللازمة لهم من خلال قوانين المرور الهولندية.

وبيًنت السفارة الهولندية ان الشعب الهولندي ثار علي غزو السيارات للعالم بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية نظرا لتعطيلها للعمل وتسببها في كثير من الحوادث، لافتة الي أن الدراجة الهوائية اصبح جزءا لايتجزأ من ثقافة الشعب الهولندي نظرا لأنها وسيلة النقل الوحيدة الصديقة للإنسان والبيئة.
loading...

ترشيحاتنا

وصول زياد رحباني القاهرة بصحبة 50 من أعضاء فرقته

أسرع مشروب لنسف الكرش بسرعة لا تتوقعينها

محمد صلاح يقترب من اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

عمرو عبد الجليل يروي تفاصيل حياته الفنية

جيهان جادو تكشف سبب اندلاع المظاهرات في فرنسا

الأهلي: مدرب أجنبي خلال أيام .. ومفاجآت للجماهير في الطريق.. فيديو

إيمان ضحية التنمر.. مشرفات معهد تمريض وصفنها بالـ سوداء وشبه الرجالة..صور

الأهلي يخطط لخطفه من الزمالك.. من هو الإيفواري الحالم باللعب لـ برشلونة

توفيق عكاشة يزف بشرى للمصريين: هتاكلوا ملبن والدنيا هتبقى بيضا

أعداء ترامب.. كتاب جديد يكشف مؤامرات الدولة العميقة لإسقاط الرئيس الأمريكي

عبدالواحد السيد: الزمالك يستطيع التعاقد مع أي لاعب حاليًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟