سفارة هولندا بالقاهرة توفر دراجات هوائية لأعضائها

أطلقت السفارة الهولندية بالقاهرة مبادرة لتعميم إستخدام " دراجة هوائية " كوسيلة نقل اساسية بين الجمهور، بدأت باعضاء فريق عمل السفارة بما فيهم السفير الهولندي بالقاهرة "لورانس ويستهوف" لتكون وسيلة التنقل لهم تنفيذا لمبادرة "اورانج بايك داي" التي اطلقتها السفارة.



وأوضحت السفارة في فيديو تم بثه عبر صفحتها علي فيسبوك أن أمستردام هي عاصمة "العجل" في العالم حيث عمدت الحكومة الهولندية منذ فترة علي توفير الممرات الأمنة والواضحة لمرور العجل ، بالإضافة الي توفير الحماية اللازمة لهم من خلال قوانين المرور الهولندية.



وبيًنت السفارة الهولندية ان الشعب الهولندي ثار علي غزو السيارات للعالم بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية نظرا لتعطيلها للعمل وتسببها في كثير من الحوادث، لافتة الي أن الدراجة الهوائية اصبح جزءا لايتجزأ من ثقافة الشعب الهولندي نظرا لأنها وسيلة النقل الوحيدة الصديقة للإنسان والبيئة.