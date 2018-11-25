مدير التعليم يوكد ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية بالمدارس

اكد الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة التربية والتعليم بمطروح علي ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية بالمدارس وتنظيم رحلات تثقيفية دورية للطلاب لاقسام الشرطة ومجالس المدن والمناطق الثقفية كالمكتبات ومحطات التحلية.



وشدد علي اهمية تبصير أبنائنا الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة من مجهودات مخلصة في سبيل تعميق الانتماء الوطني في نفوسهم .



واشاد بمبادرة مدرسة النجيلة القبلية الابتدائية ( قيمتي في مدرستي ) وبمسئولي المدرسة ومجلس الأمناء ورعايتهم لتلك المبادرة تحت إشراف مدير إدارة النجيلة في سبيل رفع المستوي العلمي لطلاب المدرسة وتفعيل المشاركة المجتمعية .



ودعا جميع المدارس الي تنقيذ مثل هذه المبادرات لتطوير التعليم بمطروح وزيادة الثقافة الطلابية.