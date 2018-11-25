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أخبار العالم

السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية تتلقى معلومات حول تهديد إرهابي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، أنها تلقت معلومات ذات مصداقية ومحددة حول وجود تهديد إرهابي محتمل ضد مواقع تابعة للحكومة الأمريكية في العاصمة كينشاسا.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن التحذير الأمني الذي تم إرساله إلى المواطنين الأمريكيين عن طريق البريد الإلكتروني قال إن السفارة التابعة لبلادهم في كينشاسا سيتم إغلاقها أمام المواطنين يوم الاثنين 26 نوفمبر الجاري. 

ولم يوضح البيان الأمريكي تفاصيل حول طبيعة التهديد الإرهابي المذكور ، كما رفضت السفارة الأمريكية الإفصاح عن المزيد حول ذلك.

يُشار إلى أنه ليست هناك أية جماعات إرهابية أجنبية معروفة تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية تنشط بشكل فعال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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