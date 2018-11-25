ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق، رئيس نادي جنوب سيناء، أن الزمالك حاليا يعيش حالة من الاستقرار وتحسن النتائج، وكلمة السر في ذلك أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي.

وقال عبد الواحد فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك تأثر السنوات الماضية بسبب المشاكل الإدارية، لكن الوضع الآن أصبح مختلفًا، وجود أمير مرتضى سبب كبير فى النجاح".

وأردف: "المشاكل السابقة كانت دائما سببا فى تدهور النتائج، كارثة كبيرة أن تكون ناديًا جماهيريا ولا تحصل على بطولات".
loading...

ترشيحاتنا

رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو

رسالة من الخطيب لجماهير الأهلي بعد تماثله للشفاء.. فيديو

فيديو من داخل غرفه ملابس لاعبي بوكا جونيورز بعد اعتداء جماهير ريفر بليت

برشلونة يفلت من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد ويغرد على قمة الليجا.. فيديو

فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

تفاصيل مقتل شاب مصرى بالرصاص فى السعودية خلال حراسة إحدى المزارع

لاعبا كرة قدم يسحلان مراسلة أثناء تغطيتها لمباراة .. فيديو

للمرة الثانية.. تأجيل مباراة السوبر كلاسيكو واتجاه لإلغائها

فرج عامر يكشف ملامح مشروع الألف قرية .. فيديو

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

الأهلي يخطط لخطفه من الزمالك.. من هو الإيفواري الحالم باللعب لـ برشلونة

بوكو جونيورز وريفر بليت..تعرف على الموعد الجديد لنهائي كأس ليبرتادوريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبدالواحد السيد: جنش الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر
ميمي عبد الرازق: المصري لم يبلغني بالإقالة.. فيديو
عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو
موجز البلد| مقتل مصري بالسعودية..الأرصاد تحذر من الطقس.. وزير باكستاني يحرق أمتعته
عبد الواحد السيد: شريف إكرامي الأحق بحراسة مرمى الأهلي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟