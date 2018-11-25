عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو

أكد عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق، رئيس نادي جنوب سيناء، أن الزمالك حاليا يعيش حالة من الاستقرار وتحسن النتائج، وكلمة السر في ذلك أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي.





وقال عبد الواحد فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك تأثر السنوات الماضية بسبب المشاكل الإدارية، لكن الوضع الآن أصبح مختلفًا، وجود أمير مرتضى سبب كبير فى النجاح".



