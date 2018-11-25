مستقبل وطن بالمنيا ينظم ندوة للتعامل مع الإعاقة الذهنية.. ويطلق قوافل طبية

نظم حزب مستقبل وطن في المنيا، ندوة لتأهيل المتعاملين مع ذوي الإعاقة الذهنية، كما أطلق قافلتين طبيتين بمركزي سمالوط وأبوقرقاص، فى إطار الاستراتيجية التى يتبناها الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم.



نظمت أمانة ذوى الإعاقة برئاسة خاطر الشاعر ندوة تثقيفية بنقابة المعلمين بأبوقرقاص، بعنوان "تأهيل المتعاملين مع الإعاقة الذهنية"، بمشاركة 330 فرد، وحاضر فيها الدكتور أشرف ثابت، الدكتورة سحر رفعت، الدكتور ربيع العطار، وسمير صموئيل المحامى، وشرحوا خلال الندوة كيفية التعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة وشرح قانون الإعاقة الجديد لسنة 2018 وأنواع الإعاقات وتعديل السلوك.



كما نظمت أمانتي سمالوط برئاسة محمد نشأت، وأبوقرقاص برئاسة إيهاب حمزة قافلتين طبيتين متخصصتين أجرت الكشف الطبي المجاني علي 482 مواطنا ، تمت القافلة الأولى بمقر جمعية الشعلة بقرية البيهو بمركز سمالوط، بالتعاون مع حملة عيون من ماس، ووقعت الكشف على 170 حالة منهم 20 تم عمل نظارات لهم، و30 سيتم إجراء عمليات جراحية لهم عبارة عن مياه بيضاء وزرع عدسات، بالإضافة لصرف علاج بالمجان لكل الحالات.



والقافلة الثانية تمت بمجلس قروى بنى موسى بمركز أبوقرقاص بمقر مدرسة كوم المحرص الابتدائية بالتعاون مع مركز العاصمة لطب العيون، ووقعت الكشف علي 312 حالة وتم توزيع العلاج بالمجان، وتسليم 19 نظارة بالمجان، كما تم تحديد موعد لإجراء 37 عملية عيون بالقاهرة بنسبة خصم 75% بالإضافة إلى السفر مجانا ذهاب وعودة، إضافة إلي توقيع بروتوكول لتغطية المركز بالكامل بمعدل قافلة أسبوعيا.