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أخبار البلد

جيهان جادو تكشف سبب اندلاع المظاهرات في فرنسا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
سعيد العربي
أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي بفرنسا ورئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي أن مظاهرات اليوم التي اندلعت في باريس وتحديدا في الشانزليزيه اهم وأكثر الشوارع حيوية في مضمونها الاعتراض علي الغلاء وعلي سياسات الحكومة وأيضا علي أسلوب ماكرون في ارتفاع أسعار النفط والحالة الاقتصاديه.

وقالت جيهان جادو: "الأحزاب المعادية لسياسة ماكرون مثل اليمين المتطرف وأيضا الأحزاب اليسارية هي من تلعب دور أساسي في تحريك تلك المظاهرات".

وأضافت: "في الفتره الاخيره ازدادت حده المظاهرات وخاصه النقابات العمالية وكانت الي حد ما سلميه لكل تلك الأحداث الاخيره قادت الشارع الفرنسي لأحداث شغب وتخريب في الشارع الفرنسي مما يجعلنا نقف أمام ما يحدث من الغرض الحقيقي وراء هذه المظاهرات وهو الاطاحه بماكرون".
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