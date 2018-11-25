سدرة المشتهى.. ديوان شعري جديد للدكتورة دعاء رخا

أعلنت الدكتورة الشاعرة دعاء محمد رخا، عن صدور ديوانها الشعري الثالث الجديد "سِدرةُ المُشْتَهَى" قريبًا، عن دار لوغاريتم، للنشر والتوزيع، مشيرة إلى أنه سيتم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019م.



سبق أن صدر للشاعرة ديوان شعري بعنوان " قلوب نقية"، وديوان آخر بعنوان " عذراء العيون"، والذي حظى بإعجاب الكثيرين من كبار الشعراء وفي مقدمتهم الشاعر محمد الشهاوي.



جدير بالذكر أن دعاء رخا، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة المنصورة، ومن أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وعضو بيت الشعراء العرب، ونادي أدب بيلا وصالون القرضا الثقافي.