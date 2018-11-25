تحرير 1300 مخالفة مرورية في مطروح

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح، حملة؛ لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية، على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 1382 مخالفة متنوعة، وجرى التصالح الفوري في107 أخرى فورية.



وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن "سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية".