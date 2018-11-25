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رياضة

عبد الواحد السيد: خالد قمر تسبب في رحيلي من الزمالك

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:25 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق، إنه رحل عن الزمالك بشكل لا يليق به كأحد اللاعبي الكبار، مشيرًا إلى أن هدف خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري الحالي في مرماه عندما كان لاعبًا في اتحاد الشرطة، يعد أحد اسباب رحيله عن النادي.

وعبد الواحد فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أخر موسم لي مع الزمالك كان أحد أفضل مواسمي"، مشيرًا إلى أنه عرض البقاء موسم آخر بالمجان لكن الأمر لم يلق قبول من مسئولي النادي، حيث عُرض عليه العمل مديرًا لشئون اللاعبين لكنه رفض.

واردف: "حققت كل ما اتمناه مع الزمالك، وكنت انتظر ان ارحل بطريقة افضل من ذلك".
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