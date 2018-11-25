كارثة.. كويكبان بحجم ملعب كرة قدم يقتربان من الأرض

حذرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، من اصطدام كويكبين عملاقين بكوكب الأرض اليوم الأحد.



ويبلغ قطر كل منهما 120 مترا، واقتربا من الأرض منذ أمس السبت، ومن المتوقع أن يظهر أول كويكب سيقترب من الأرض في الساعة 12:14 بتوقيت جرينتش، ويسمى الكويكب "WB105 2009" وفقا لمجلة تايمز البريطانية.



ووفقا للخبراء في وكالة ناسا فإن قطر هذا الكويكب يتراوح ما بين 53 إلى 120 مترا، بحجم ملعب كرة القدم، ويسير الكويكبان بسرعة 40 ألف ميل في الساعة، ورغم أن الأجسام الفضائية التي تسير بهذه السعة لن تصطدم بالأرض، إلا أن وكالة ناسا تنتوي مراقبة مسارهما بدقة لأنهما سيقتربان من الأرض جدا.



يبدو أن كوكب الارض سيستقبل الكثير من المخاطر الكونية في أوقات متقاربة، فقبل بضعة أيام، في 20 نوفمبر الحالي، اقترب كويكبان آخران بأحجام تتراوح بين 12 و 35 مترًا ولكنهما لم يصطدما بالأرض.