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رياضة

عبد الواحد السيد يهاجم ميدو: وجودي كان صداعا للبعض داخل الزمالك

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
انتقد عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، موقف أحمد حسام ميدو معه، بآخر موسم له داخل القلعة البيضاء، موسم 2013/2014.

وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أعرف إذا كان ميدو واضحًا أم غامضًا، قال لي سترحل في الغالب، لكن من المفترض ألا يكون من أسباب رحيلي.. وجودي كان صداع للبعض داخل النادي".

وتابع: "كنت أتمنى أن ألقى معاملة أفضل وأرحل بشكل لائق عن الزمالك خاصة في وجود ميدو، لأنه لاعب كبير وصاحب خبرة واحترف في أوروبا".
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