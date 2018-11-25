عبد الواحد السيد يهاجم ميدو: وجودي كان صداعا للبعض داخل الزمالك

انتقد عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، موقف أحمد حسام ميدو معه، بآخر موسم له داخل القلعة البيضاء، موسم 2013/2014.
وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أعرف إذا كان ميدو واضحًا أم غامضًا، قال لي سترحل في الغالب، لكن من المفترض ألا يكون من أسباب رحيلي.. وجودي كان صداع للبعض داخل النادي".
وتابع: "كنت أتمنى أن ألقى معاملة أفضل وأرحل بشكل لائق عن الزمالك خاصة في وجود ميدو، لأنه لاعب كبير وصاحب خبرة واحترف في أوروبا".
وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أعرف إذا كان ميدو واضحًا أم غامضًا، قال لي سترحل في الغالب، لكن من المفترض ألا يكون من أسباب رحيلي.. وجودي كان صداع للبعض داخل النادي".
وتابع: "كنت أتمنى أن ألقى معاملة أفضل وأرحل بشكل لائق عن الزمالك خاصة في وجود ميدو، لأنه لاعب كبير وصاحب خبرة واحترف في أوروبا".