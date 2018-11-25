عبد الواحد السيد يهاجم ميدو: وجودي كان صداعا للبعض داخل الزمالك

انتقد عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، موقف أحمد حسام ميدو معه، بآخر موسم له داخل القلعة البيضاء، موسم 2013/2014.



وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أعرف إذا كان ميدو واضحًا أم غامضًا، قال لي سترحل في الغالب، لكن من المفترض ألا يكون من أسباب رحيلي.. وجودي كان صداع للبعض داخل النادي".



وتابع: "كنت أتمنى أن ألقى معاملة أفضل وأرحل بشكل لائق عن الزمالك خاصة في وجود ميدو، لأنه لاعب كبير وصاحب خبرة واحترف في أوروبا".

