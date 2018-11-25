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فن

الأزقة الخلفية فى المقدمة وتل الشاهين يتذيل قائمة الاعلى مشاهدة بتركيا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "الأزقة الخلفية" الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، أول أمس الجمعة ، وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي.

وحل في المركز الثاني مسلسل "جوليري، أما في المركز الثالث فجاء مسلسل "ابنتي"، وتلاه في المركز في الرابع مسلسل "عروسة أسطنبول".

وجاء فى المركز الخامس مسلسل "السلطان عبد الحميد"، ليتفوق بذلك على مسلسل " تل الشاهين " الذى احتل المرتبة السادسة والأخيرة.
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