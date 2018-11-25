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رياضة

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق، إن حازم إمام لاعب الزمالك السابق كان مجبرًا على الاعتزال بسبب الضغط الشديد الذي تعرض له لاعبي الفريق فى ذلك الوقت.

وأضاف عبد الواحد فى تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حازم كان محبوبا من الجميع والمشاكل التي حدثت داخل الفريق مع الضغط الجماهيري مثلت ضغطًا كبيرًا على اللاعبين".

وتابع أنه فى ذلك الوقت كان المنافس لك لديه قدرة كبيرة على إبرام الصفقات، أما الآن "الكفة اتقلبت" وأصبح الزمالك لديه القدرة على التعاقد مع أي لاعب يريده، والدليل على ذلك تعاقد النادي مع عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق ولاعب الأهلي السعودي الحالي.
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