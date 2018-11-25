عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو

قال عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق، إن حازم إمام لاعب الزمالك السابق كان مجبرًا على الاعتزال بسبب الضغط الشديد الذي تعرض له لاعبي الفريق فى ذلك الوقت.





وأضاف عبد الواحد فى تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حازم كان محبوبا من الجميع والمشاكل التي حدثت داخل الفريق مع الضغط الجماهيري مثلت ضغطًا كبيرًا على اللاعبين".



