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فن

فى ذكرى ميلاده.. 3 فنانات فى حياة عماد حمدى

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدى، الذى يعد واحدًا من أعمدة السينما المصرية، فقد تخطى عدد أعماله حاجز الـ100 فيلم كان آخرها فيلم سواق الأتوبيس مع الراحل نور الشريف وفيلم النشالة.

وتزوج عماد حمدي 3 مرات، أولها من الفنانة فتحية شرف، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجاب ابنة الأول نادر، إلا انهما انفصلا ليتزوج بعدها من الفنانة شادية بعد أن اجتمعا فى فيلم أقوى من الحب.

ولم يستمر زواج فتى الشاشة كما كان يلقب من شادية سوى 3 سنوات فقط، ثم تزوج للمرة الثالثة من الفنانة نادية الجندى رغم فارق العمر الكبير بينهما والذى تجاوز الـ 20 عامًا بعد أن التقيا فى تصوير فيلم "زوجة من الشارع"، وانجبا ابنهما هشام، ليحدث الانفصال بعد ذلك.
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