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خبير اقتصادى: مصر تضيف طفلا جديدا لقائمة المواليد كل 3 ثوان.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
الخبير الاقتصادى
الخبير الاقتصادى فخرى الفقى
حمزة شعيب
قال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن معدل النمو السكاني ارتفع خلال السنوات الأخيرة بنسبة 2.5%، وهذا أمرٌ لم نعتدْ عليه، وهذا يعني أن هناك طفلًا جديدًا يُضاف لقيمة الزيادة السكانية كل 3 ثوان. 

وأشار الفقى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e"، إلى أن الزيادة السكانية تلتهم أي جهود للتنمية وتعادل أربعة أضعاف متوسط الزيادة السكانية العالمية، مشيرا إلى أن مصر كانت تزيد بنسبة 1.3 قبل عام 2011، أما الآن تضاعفت هذه النسبة.

وتابع الخبير الاقتصادى: "فى الصين الرجل الذى ينجب طفلًا يذهب إلى العيادات الطبية لجعله عقيم حتى لا ينجب مرة أخرى.. وهذه هى سياسة الطفل الواحد".

ولفت إلى أن قانون تطبيق الدعم على طفلين فقط سيبدأ من العام المقبل ولا يسرى على الأسر القديمة المستفيدة من الدعم، متابعًا: "أن من ضمن إعادة بناء الإنسان المصرى، هو تحويل سكان مصر إلى رأس مال بشرى، وتوفير كل ما هو حديث وأفضل".

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