عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو

كشف عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق رئيس نادي جنوب سيناء، عن كواليس "خناقة" حدثت بينه وبين الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للفريق الأبيض، قبل مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز الأحمر 6/1.



وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أوتوفيستر استبعده من المعسكر لأسباب فنية، مشيرًا إلى أنه دخل في مشادة عنيفة مع المدرب لرغبته في المشاركة باللقاء.



وتابع أن محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي ظهر بشكل جيد في اللقاء لكن اللاعبين لم يكونوا في أفضل مستوياتهم، مؤكدًا أنه لو كان شارك بدلًا من عبد المنصف، فالنتيجة لن تتغير لأنها مكتوبة.

