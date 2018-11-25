ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبدالواحد السيد: أتمنى العمل في الزمالك.. وأنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، رئيس نادي جنوب سيناء، أنه يطمح في العمل مديرًا للكرة بنادي الزمالك يومًا ما.

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يحظى في الوقت الحالي بعلاقات جيدة مع مسئولي الزمالك، وقرر دخول المجال الإداري.

وتابع أنه قد يترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل الأمور متاحة ومازالت تحت الدراسة.

ولفت إلى أنه تنازل عن 65% من مستحقاته لدى نادي الزمالك، مشددًا على أنه رفض الدخول في مشاكل مع النادي حتى لا يكون مكروهًا لدى الأجيال الصغيرة في الزمالك.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

تعليق ناري من خالد بيومي عن أحداث مباراة ريفر بيلت وبوكا جونيور

مصطفى محمود في فيديو نادر يرد على تهمة إنكاره السنة النبوية

كواليس زيارة رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.. صور

رسالة من الخطيب لجماهير الأهلي بعد تماثله للشفاء.. فيديو

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

قرار جديد من النيابة ضد مشجعي الزمالك المتهمين في شغب مباراة الداخلية

برشلونة يفلت من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد ويغرد على قمة الليجا.. فيديو

إخلاء سبيل مشجعي الزمالك المتهمين بالاعتداء على مدرب الداخلية بـ 5 آلاف جنيه

فيديو من داخل غرفه ملابس لاعبي بوكا جونيورز بعد اعتداء جماهير ريفر بليت

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

توفيق عكاشة يزف بشرى للمصريين: هتاكلوا ملبن والدنيا هتبقى بيضا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبدالواحد السيد: جنش الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر
ميمي عبد الرازق: المصري لم يبلغني بالإقالة.. فيديو
عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو
موجز البلد| مقتل مصري بالسعودية..الأرصاد تحذر من الطقس.. وزير باكستاني يحرق أمتعته
عبد الواحد السيد: شريف إكرامي الأحق بحراسة مرمى الأهلي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟