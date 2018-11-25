عبدالواحد السيد: أتمنى العمل في الزمالك.. وأنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

كشف عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، رئيس نادي جنوب سيناء، أنه يطمح في العمل مديرًا للكرة بنادي الزمالك يومًا ما.





وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يحظى في الوقت الحالي بعلاقات جيدة مع مسئولي الزمالك، وقرر دخول المجال الإداري.





وتابع أنه قد يترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل الأمور متاحة ومازالت تحت الدراسة.



