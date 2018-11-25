الفلاح الفصيح يناشد الرئيس السيسي بتنظيم منتدى الفلاحين

ناشد محمد برغش، الفلاح الفصيح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بالفلاح.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن الدولة تنظم منتدى شباب العالم للاستماع إلى مشاكلهم، ولابد من تنظيم مؤتمر للفلاحين بحضور رئيس الجمهورية للاستماع إلى مشاكلهم.



وأردف: "عاملين عيد الفلاح، احنا مش عاوزين عيد إحنا عايزين نقعد مع الرئيس".

