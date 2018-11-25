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الفلاح الفصيح يناشد الرئيس السيسي بتنظيم منتدى الفلاحين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:47 ص
محمد برغش ، الفلاح
محمد برغش ، الفلاح الفصيح
حسام الحارتي
ناشد محمد برغش، الفلاح الفصيح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بالفلاح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن الدولة تنظم منتدى شباب العالم للاستماع إلى مشاكلهم، ولابد من تنظيم مؤتمر للفلاحين بحضور رئيس الجمهورية للاستماع إلى مشاكلهم.

وأردف: "عاملين عيد الفلاح، احنا مش عاوزين عيد إحنا عايزين نقعد مع الرئيس".
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