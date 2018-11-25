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حامد عبد الدايم: وزارة الزراعة تفاعلت مع أزمة القطن هذا الموسم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:37 ص
الدكتور حامد عبد
الدكتور حامد عبد الدايم ، المتحدث باسم وزارة الزراعة
حسام الحارتي
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تفاعلت مع أزمة القطن المصري هذا الموسم، مؤكدا أن الأزمة لم يتم القضاء عليها بشكل نهائي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي"، عبر فضائية " دي إم سي"، أن الزراعة في مصر تعانى من مشاكل كبيرة، ولكن يتم القضاء عليها تدريجيا .

وأوضح عبد الدايم أن مشكلة البذور التي تعاني منها الزراعة أصبحت في طريقها إلى الحل، معلقا: "ما تفعله الوزارة لم يحدث من قبل".
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