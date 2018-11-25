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أخبار العالم

تركي الفيصل: على العالم التعامل مع ولي العهد.. وCIA ليست موثوقة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:47 ص
الأمير تركي الفيصل
الأمير تركي الفيصل
حسام رضوان
أكد الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات السعودي، الأمير تركي الفيصل، أن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحظيان بدعم واسع داخل البلاد وخارجها، على الرغم من تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبحسب "روسيا اليوم" قال الفيصل على هامش قمة "بيروت إنستيتيوت" 2018 في أبو ظبي، إن العالم عليه أن يتعامل مع ولي العهد رغم قضية خاشقجي، لافتا إلى حضوره قمة الـ20 المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأضاف أن التقارير التي تزعم استياء الأسرة الحاكمة بشان الصعود السريع لولي العهد إلى السلطة لا تعكس الدعم غير المسبوق الذي يحظى به الملك سلمان وابنه.

وتابع أنه لا يرى أي بوادر لهذا القلق أو الغموض حيال الملك وولي العهد.

وأردف قائلا: "سمعة المملكة تشوهت كثيرا، هذا التشويه أتى على سمعة المملكة وهذا شيء يجب أن نواجهه".

كما أعرب عن رفضه الشديد لتقديرات وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه"، بأن ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي، مشككا في مصداقيتها، وأنها لا يمكن الاعتماد عليها في الوصول لنتائج موثوق بها، وأنها ليس لديها بالضرورة أعلى معايير الصحة والدقة، مذكرا بالغزو الأمريكي للعراق، الذي استند على تقديرات خاطئة من الوكالة.

كما أشاد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دافع خلالها عن المملكة وولي العهد قائلا: "ترامب عبر عن شعوره بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة، وأكد على العلاقة الإستراتيجية بين البلدين والدور البارز الذي تلعبه المملكة في مجالات كثيرة وليس بتحقيق الاستقرار في سوق النفط فحسب".
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