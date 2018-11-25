4 أمور تحميك من الإصابة بمرض الزهايمر

كشف الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس، عن أربعة طرق للحماية من مرض الزهايمر.



وأضاف "أسعد" خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "سى بى سى": "نوع الأكل يؤثر بشكل كبير على خلايا المخ.. هناك أبحاث أكدت أن ترسب البروتين بخلايا المخ يسبب الزهايمر".



وتابع: "الأكلات السريعة ضارة جدا للمصابين بالزهايمر والإكتئاب"، موضحا أن ثانى أسباب الإصابة بالزهايمر هو قلة النوم".



وأشار إلى أن النشاط الذهنى يحمى من الزهايمر والاكتئاب، مشيرا إلى أن هناك ضرورة علاج الإكتئاب فى مراحله الأولى.