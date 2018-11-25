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أخبار العالم

الجبير: انتخابات البحرين وجهت رسالة قاطعة لـ إيران

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:34 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
حسام رضوان
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تغريدة عبر "تويتر" إن نتائج الانتخايات النيابية والبلدية في مملكة البحرين الشقيقة ونسبة المشاركة العالية للناخبين تعتبر رفضا قاطعا للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وتؤكد وحدة الشعب البحريني وثقته بقيادته".

كان وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خلبفة، أعلن أن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت بالمملكة البحرينية السبت، بلغت 67%. بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

فيما ستجرى جولة الإعادة في الاول من ديسمبر المقبل. وتحاول إيران إثارة الأزمات والفتن داخل مملكة البحرين، في إطار تنفيذ سياساتها وطموحاتها الإقليمية.
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