ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نور تكشف سبب اعتذارها عن فيلم همام في أمستردام

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:39 ص
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نور
حسام الحارتي
قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها بدأت الظهور على الشاشة كموديل في الإعلانات على مدار 3 سنوات، موضحة أن أول عمل كان مع الفنان هشام سليم لتقديم إعلان عن منتج غذائي.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "النهار"، " أول عمل سينمائى عرض عليها كان فيلم "همام في أمستردام" بطولة الفنان محمد هنيدي و لم يكتمل"، لخوفها الشديد من الكاميرا، بالإضافة إلى عدم إجادتها اللهجة المصرية بطريقة صحيحة.

وأوضحت أن منتج فيلم "همام في أمستردام " هو الذي رشحها للمشاركة في فيلم " شورت وفانلة وكاب "، ليكون بداية انطلاقها السينمائية.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يزف بشرى للمصريين: هتاكلوا ملبن والدنيا هتبقى بيضا

لحظة تعدي جماهير ريفربيلت على حافلة لاعبي بوكا جونيورز.. فيديو

الأهلي: مدرب أجنبي خلال أيام .. ومفاجآت للجماهير في الطريق.. فيديو

أسرع مشروب لنسف الكرش بسرعة لا تتوقعينها

تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

إيمان الحصري تعلن غضبها من المسؤولين بسبب تصدير الكلاب

إصابات قوية تضرب لاعبي بوكا جونيورز قبل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس ..صور

فيديو من داخل غرفه ملابس لاعبي بوكا جونيورز بعد اعتداء جماهير ريفر بليت

موجز البلد| مقتل مصري بالسعودية..الأرصاد تحذر من الطقس.. وزير باكستاني يحرق أمتعته

عبدالواحد السيد: الزمالك يستطيع التعاقد مع أي لاعب حاليًا

إخلاء سبيل مشجعي الزمالك المتهمين بالاعتداء على مدرب الداخلية بـ 5 آلاف جنيه

أعداء ترامب.. كتاب جديد يكشف مؤامرات الدولة العميقة لإسقاط الرئيس الأمريكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟