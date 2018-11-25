نور تكشف سبب اعتذارها عن فيلم همام في أمستردام

قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها بدأت الظهور على الشاشة كموديل في الإعلانات على مدار 3 سنوات، موضحة أن أول عمل كان مع الفنان هشام سليم لتقديم إعلان عن منتج غذائي.





وأضافت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "النهار"، " أول عمل سينمائى عرض عليها كان فيلم "همام في أمستردام" بطولة الفنان محمد هنيدي و لم يكتمل"، لخوفها الشديد من الكاميرا، بالإضافة إلى عدم إجادتها اللهجة المصرية بطريقة صحيحة.



