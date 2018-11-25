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سيارات

مازدا تستدعى 62 ألف سيارة لعيوب فى الوسائد الهوائية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
قالت الهيئة المعنية بالمعايير القياسية في روسيا إنها تلقت إخطارا بشأن استدعاء 62 ألفا و357 سيارة من إنتاج شركة مازدا بيعت خلال الفترة بين مايو 2006 ونوفمبر 2014.

وأضافت الهيئة أن السيارات جرى استدعاؤها بسبب مشكلة محتملة في الوسائد الهوائية.. وأشارت إلى أن عملية الاستدعاء تتعلق بطرز مازدا 2، ومازدا 6، ومازدا سي.إكس-7 ومازدا بي.تي-50.
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