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سيارات

نيسان تسعى لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
قال مصدر مطلع إن شركة نيسان موتور تسعى لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها خلال شهر أو اثنين وإنها تأمل أن يكون هذا قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 ديسمبرتقريبا.. يأتي هذا بعد أن عزلت الشركة المتخصصة في صناعة السيارات رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن يوم الخميس.

وسيظل رئيس مجلس الإدارة الجديد في المنصب ”على الأقل“ حتى اجتماع مساهمي نيسان القادم. وأضاف المصدر أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ما إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعا استثنائيا للمساهمين.

ومن المنتظر أن يكون الاجتماع العادي المقبل في يونيو 2019.

وصوت مجلس إدارة نيسان يوم الخميس بالإجماع لصالح عزل غصن من منصب رئيس المجلس بعد إلقاء القبض عليه يوم الاثنين بتهمة إساءة السلوك المالي.
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