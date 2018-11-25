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تجديد تكليف أحمد عطا مديرا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة طنطا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:20 ص
صدى البلد
احمد علي
أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أحمد محمد النبوي عطا الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة بالجامعة مديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بالكلية لمدة عام واحد قابل للتجديد.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عطا حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة طنطا عام 1998، وعين معيدًا في ديسمبر من ذات العام، وحصل على درجة الماجستير عام 2002 والدكتوراه عام 2007.

كما تدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد عام 2012، وأستاذ في 2017.
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