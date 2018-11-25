نائب رئيس جامعة طنطا يلتقى بعميد كلية الحقوق بجامعة نواكشوط

التقى الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث اليوم بالدكتور المختار فال محمدو عميد كلية الحقوق والاقتصاد بجامعة نواكشوط العصرية.



وأوضح د. "الشيخ" أن الاجتماع تطرق إلى بنود الاتفاقية التي سوف يتم توقيعها خلال ايام بين الجامعتين مضيفًا أن عميد كلية الحقوق طالب بالتعاون فى مجال الدراسات العليا والتدريب، وبحث بنود التفاقية وسبل الاستفادة منها.



انعقد الاجتماع بحضور الدكتور النانى مامى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والتعاون الدولى، ووكلاء الكلية، ورئيس قسم القانون العام، وبعض الأساتذة بالكلية.

