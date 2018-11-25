حملة توعية بـ فيروس سي في شمال سيناء

عقدت مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الإدارة الصحية بنخل فى وسط سيناء محافظة شمال سيناء، ندوة خاصة للتعريف بالحملة القومية للمسح الطبى الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة".



يتم تنفيذ الحملة على مستوى المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة من أول ديسمبر المقبل حتى نهاية فبراير القادم، حيث تم زيادة المدة من شهرين إلى 3 شهور .



وأكد محمود صالح مسئول الإعلام فى إدارة نخل الصحية أن الندوة أقيمت فى المسجد الكبير بمدينة نخل ، وتضمنت تعريف المواطنين بمرض الالتهاب الكبدى الفيروسى "سى " وطرق نقل العدوى وفترة الحضانة وظهور الأعراض وطرق الوقاية .. إلى جانب التعريف بالأمراض غير السارية مثل : السمنة والسكر وضغط الدم .



من جانبه، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء أن الكشف والتحاليل بالمجان من خلال الحملة ، وكذلك العلاج فى حالة ثبوت الإصابة ، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ، وعددهم 3 آلاف و415 فردا على مستوى مركز ومدينة نخل.



وأضاف أنه تم تخصيص 4 فرق لمركز ومدينة نخل للكشف على المواطنين .. موزعين على الوحدات الصحية بصدر الحيطان ورأس النقب ومستشفى نخل المركزى .. بخلاف عدد من الفرق المتحركة لتغطية كافة التجمعات والمناطق .