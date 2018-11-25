ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بعد الطلاق

حرصت ياسمين عبد العزيز على مشاركة منى زكى في الاحتفال بعيد ميلادها، والتقطت صورة معها، وشاركهم احمد حلمى وشيكو وهشام ماجد وزوجته.



كانت ياسمين عبد العزيز، انفصلت عن زوجها محمد نبيل حلاوة منذ فترة، لكنها ظلت متكتمة على الخبر لفترة طويلة، وتم الكشف عنه قبل أيام.



كانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية، فيلم "الأبلة طم طم"، وشاركها البطولة حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع، ومن إخراج علي إدريس.