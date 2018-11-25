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محافظات

وزير الأوقاف: ندعم الفكر الوسطي للإسلام في سيناء

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:17 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تدعم نشر الفكر الوسطي للإسلام في محافظة شمال سيناء من خلال المراكز الثقافية.

واضاف وزير الاوقاف انه تم افتتاح 3 مراكز ثقافية بشمال سيناء بكل من العريش وبئر العبد والحسنة، وعددا من المدارس القرآنية التي لاقت إقبالا كبيرا من أهالي سيناء بما يؤكد دعمهم للفكر الإسلامي الوسطى لدعاة الأوقاف.

وأثني مختار جمعة، علي جهود الائمة والدعاة القائمين بالعمل علي هذه المراكز والمدارس القرانية وقرر صرف الف جنية مكافأة لكل منهم .
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