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هولودومور.. ذكرى مجاعة رهيبة قتلت 10 ملايين إنسان

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:44 ص
الأوكرانيون يتذكرون
الأوكرانيون يتذكرون ضحابا المجاعة
محمد علي
في ذكراها التي تقترب من المائة عام، عاشت أوكرانيا مناسبة جنائزية تذكرت فيها ضحايا بالملايين قضو نحبهم في مجاعة قاتلة ضربت البلاج، وفقا لـ بي بي سي.

ذكرت شبكة بي بي سي إن المجاعة وقعت بين عامي 1932 و1933، بسبب حصول نكبة زراعية، وتعد من أكبر المجاعات في التاريخ، وقضت على عدد هائل من البشر يتراوح مابين 4 إلى 10 ملايين قتيل ضحية.

وأحيا الأوكرانيون المناسبة وتذكروا أجدادهم وما وقع لهم، ووضع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تذكارًا من القمح وأضاء الشموع امام نصب تذكاري للضحايا.

وقالت بي بي سي إن الأوكرانيون في غرب يوركشاير أحيوا الذكروا وتجمعوا لتذكر ملايين الأشخاص الذين ماتوا جوعًا في مجاعة وصفها الكثيرون بأنها إبادة جماعية.

وتم القضاء على قرى بأكملها خلال المجاعة الرهيبة التي تعرف باسم "هولودومور"Holodomor من قبل ستالين، أو "الموت بالجوع" بين 1932-1933.

وقالت كلاوديا سيميانيف ، التي تعيش في برادفورد ، إن الألم الناجم عن فقدان أخواتها الثلاث وأبيها لم ينسى إلى الآن.

وأقيمت الاحتفالات في أنحاء يوركشاير بما في ذلك مناسبة في كنيسة سانت آن الكاثوليكية في ليدز.

وفي كل عام يوم السبت الرابع من نوفمبر، يقيم الأوكرانيون احتفالية لذكرى Holodomor، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية ال 85.

ويقول المؤرخون إن الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين خلق المجاعة ، وصادر حصاد الفلاحين الأوكرانيين لإجبارهم على الانضمام إلى المزارع الجماعية.

ومات ملايين الأشخاص عندما استولت الحكومة السوفييتية على ممتلكاتهم وأغلقت الحدود ونفت أي مساعدات خارجية.

وقالت سميانيف ، التي كانت في الثامنة عندما هاجمت قرية هولودومور قريتها: "لا أعلم كيف نجوت بسبب عدم وجود شيء نأكله على الإطلاق.. انه أمر مؤلم حقا ".

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