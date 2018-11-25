الكتابة الأكاديمية والسرقة الأدبية في ورشة عمل بجامعة طنطا

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة طنطا اليوم ورشة عمل عن الكتابة العلمية للكليات التي تقوم بالنشر باللغة العربية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.



وأشار الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن ورشة العمل تستمر فعالياتها على مدار 3 أيام ، وتستهدف تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكليات على النشر في مجلات دولية بهدف النهوض بالبحث العلمي والنشر الدولي ورفع تصنيف الجامعة ، مضيفًا أنه يقوم بالتدريب فيها الدكتور إيهاب عبد التواب اليماني الأستاذ بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية.



وأضاف د. "الشيخ" أن ورشة العمل تتضمن مناقشة عدد من المحاور أهمها أهمية الكتابة الأكاديمية ، وتطوير فكرة بحثية جديدة ، واختيار المنهج الصحيح ،والسرقة الأدبية ، التغلب على قيود البيانات، وإعداد المقال لتقديمه ، وعملية المراجعة والرد على المراجعين وغيرها.

