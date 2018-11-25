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فن

محمد سعد يبدأ تصوير فيلم محمد حسين.. اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
سمر سعد
يبدا اليوم الأحد، محمد سعد تصوير فيلم "محمد حسين " بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر التصوير هناك لأيام.

الفيلم من تأليف ​شريف عادل​، وإخراج ​محمد علي وإنتاج السبكى .

وتدور فكرته حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

يشارك فى بطولة الفيلم فريال يوسف ، إنعام سالوسة والخليل كوميدى وعزت أبو عوف.

وينتظر محمد سعد عرض الجزء الثاني لفيلمه "الكنز" الذي من المقرر أن يعرض فى موسم نصف العام الجديد، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.
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