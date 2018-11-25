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فن

سيلين ديون تطلق خط أزياء جديداً للأطفال.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:41 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت النجمة الكندية الشهيرة سيلين ديون فيديو عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، تظهر من خلاله وهي في القسم الخاص بالأطفال، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

وتبيّن أن الفيديو هو الإعلان الترويجي لإطلاق خطها الجديد بملابس الأطفال الصغار بالتعاون مع "nununu".

وعلقت سيلين على الفيديو: "أحببّت nununu وكل ما يقدمونه، معلنة التعاون معهم تحت اسم".
CELINUNUNU
يذكر أن هذه المرة الثانية سيلين ديون التي تخوض بها اعالم الموضة، إذ أطلقت العام الماضي خطا في الأزياء يحمل اسمها الشخصى .

https://www.youtube.com/watch?v=vSdSFKj-hOc&feature=share&fbclid=IwAR0DrskKcMHZMcN1BzkmKbgwSU9gQdelln3FdJTnUAjhoWF54gpgqMl3pl0
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