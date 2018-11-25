سيلين ديون تطلق خط أزياء جديداً للأطفال.. فيديو

نشرت النجمة الكندية الشهيرة سيلين ديون فيديو عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، تظهر من خلاله وهي في القسم الخاص بالأطفال، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.





وتبيّن أن الفيديو هو الإعلان الترويجي لإطلاق خطها الجديد بملابس الأطفال الصغار بالتعاون مع "nununu".





وعلقت سيلين على الفيديو: "أحببّت nununu وكل ما يقدمونه، معلنة التعاون معهم تحت اسم".