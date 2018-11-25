القبض على أخطر لص في العالم.. سرق 500 ماكينة صراف آلي

ألقت الشرطة، القبض على واحد من أخطر اللصوص الذي تخصص في سرقة آلات الصراف الآلي الموجودة في معظم شوارع مدن العالم، بعد مطاردة رهيبة وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.



وقالت الصحيفة إن الشرطة وصلت للص بعد تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على المشتبه به.



وكان اللص يسرق ماكينات الصراف الآلي من خلال استخدامه بطاقة سحب مزورة ومن خلال الاستعانة بملقط معدني يفتح مخرج الإيداع ووضع النقود في جهاز الصراف الآلي، ثم يعطل الجهاز ويسرقهاه.



وكشفت الصحيفة أن اللص كان بارعًا لدرجة رهيبة جعلته واحد من أخطر اللصوص في العالم، وذلك بعدما سرق 500 ماكينة صرف آلي.



