ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

صدفة تغير حياة زوجين أمريكيين للأبد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
محمد علي
تلقى زوجان أمريكيان أسعد مفاجأة بحياتهما عندما وجدوا تذكرة يانصيب بقيمة 1.8 مليون دولار أثناء تنظيف منزلهما في لويزيانا.

وقالت شبكة إيه بي سي نيوز، إن الزوجان هارولد وتينا إهرنبرج كانا يستعدان للاحتفال بعيد الشكر، عندما عثرا على بطاقة الحظ.

وعند مراجعة موقع اليانصيب، اكتشف الزوجان أن رقم البطاقة كان رقمهما وقيمته 1.8 مليون دولار.

وقال هارولد إنه استغل الوقت للتحقق من الأرقام عدة مرات قبل أن يدرك أن بطاقته قد حصلت بالفعل على المال وهي فائزة.

كان لدى هارولد وزوجته أسبوعين فقط للاستفادة من البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها والفوز، وحصل الزوجان بالفعل على 1.3 مليون دولار بعد خصم الضرائب ، قائلين إنهما سيحتفظان بالمبلغ لفترة ما بعد التقاعد.
صدفة تغير حياة زوجين أمريكيين للأبد
loading...

ترشيحاتنا

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بعد الطلاق

تركي الفيصل: على العالم التعامل مع ولي العهد.. وCIA ليست موثوقة

رمضان عبد المعز يوصي بهذا الدعاء لتفريج الكروب.. فيديو

المالية تبيع أجلي خزانة بـ18.25 مليار جنيه

بوكا جونيور وريفر بلايت.. إسدال الستار على أحداث الشغب بإلغاء إياب نهائي كأس ليبيرتادوريس

في أول ظهور عائلي.. كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بسبوع حياة

إيمان ضحية التنمر.. مشرفات معهد تمريض وصفنها بالـ سوداء وشبه الرجالة..صور

بوكو جونيورز وريفر بليت..تعرف على الموعد الجديد لنهائي كأس ليبرتادوريس

السعودية تدعو مواطنيها لتجنب الذهاب إلى الشانزليزيه بباريس

محمد سعد يبدأ تصوير فيلم محمد حسين.. اليوم

أسرع وصفة للتخلص من إصفرار الأسنان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كارثة.. كويكبان بحجم ملعب كرة قدم يقتربان من الأرض

انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

القبض على أخطر لص في العالم.. سرق 500 ماكينة صراف آلي

إيمان ضحية التنمر.. مشرفات معهد تمريض وصفنها بالـ سوداء وشبه الرجالة..صور

والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية تكشف مفاجأة صادمة: المدرسون السبب

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

فران أبو الريش يذبح خطيبته السابقة يوم خطبتها على آخر.. القاتل سبق وقام بخطف المجني عليها واعترض والدتها بالطريق..وأهالي الضحية يطالبون بالقصاص العادل..صور

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

مصابو الأتوبيس السياحي يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصى

تعليق ناري من خالد بيومي عن أحداث مباراة ريفر بيلت وبوكا جونيور

أمين شرطة سابق يقتل والده بإمبابة.. والتحريات: مريض نفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟