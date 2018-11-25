صدفة تغير حياة زوجين أمريكيين للأبد

تلقى زوجان أمريكيان أسعد مفاجأة بحياتهما عندما وجدوا تذكرة يانصيب بقيمة 1.8 مليون دولار أثناء تنظيف منزلهما في لويزيانا.



وقالت شبكة إيه بي سي نيوز، إن الزوجان هارولد وتينا إهرنبرج كانا يستعدان للاحتفال بعيد الشكر، عندما عثرا على بطاقة الحظ.



وعند مراجعة موقع اليانصيب، اكتشف الزوجان أن رقم البطاقة كان رقمهما وقيمته 1.8 مليون دولار.



وقال هارولد إنه استغل الوقت للتحقق من الأرقام عدة مرات قبل أن يدرك أن بطاقته قد حصلت بالفعل على المال وهي فائزة.



كان لدى هارولد وزوجته أسبوعين فقط للاستفادة من البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها والفوز، وحصل الزوجان بالفعل على 1.3 مليون دولار بعد خصم الضرائب ، قائلين إنهما سيحتفظان بالمبلغ لفترة ما بعد التقاعد.