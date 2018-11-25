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منوعات

طريقة سحرية تجعل طفلك ينام مبكرا ودون تعب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:10 ص
صدى البلد
وكالات
توصلت دراسة أجراها باحثون في مستشفى في فيلاديلفيا الامريكية، إلى الطريقة التي يمكن للأبوين فيها أن ينجحا في جعل طفلهما ينام في وقتٍ ومجهودٍ أقل.

وقالت ايه بي سي، إن السر يكمن في جعل الأطفال ينامون باكرًا وعدم وضعهم في سرير عادي، وتركهم في سرير أطفال.

وقال الباحثون إن نتائج دراستهم عميقة جدًا ومؤكدة بنسبة ضخمة، حيث تابعوا بيانات أطفال من 5 دول، لـنحو ألفين أسرة، وقالوا أنه كل ما زاد عمر الطفل قلت نسبة نومه في سرير الأطفال.

وذكرت الدراسة إنه لا بد من ترك الأطفال ينامون في سرير الأطفال حتى سن الثلاث سنوات.
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