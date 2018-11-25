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رياضة

الاختبار الطبي يحسم مشاركة محمود علاء أمام الجونة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:12 ص
صدى البلد
ملك موسي
يخضع محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي، خلال التدريب الذى سيقام عصر اليوم الاحد لتحديد موقف مشاركته من مباراة فريقه أمام الجونة.

يأتي هذا استعدادا للمواجهة التى ستجمع الزمالك بالجونة، المقرر لها غدا الإثنين، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز.

واكتفى محمود علاء امس بتدريبات تاهيلية والخضوع لجلسات تدليك حيث شعر بثقل فى العضلة الخلفية بعد إصابته فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى الممتاز التى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة أمام النجوم.
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