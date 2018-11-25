الجيش الفرنسي يعلن تصفية إرهابي بارز

أعلنت السلطات الفرنسية والمالية مقتل أمادو كوفا، أحد أبرز الإرهابيين المتشددين في مالي، متأثرا بإصابته خلال عملية نفذتها القوات الفرنسية وسط مالي الخميس الماضي.



وبحسب قناة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن كوفا، داعية متطرف ذاع صيته قبل 3 سنوات، وتتهمه السلطات المالية بتدبير هجمات دامية عدة وإذكاء الصراع الطائفي بالبلاد.



ونقلت عن الجنرال عبد الله سيسيه قوله: "نؤكد مقتل أمادو كوفا في غابة واجادو غربي مالي.. قضى متأثرا بجروحه".



وأشارت إلى أن كوفا كان أحد كبار مساعدي إياد أغ غالي، زعيم الجماعة التي استهدفت مرارا أهدافا عسكرية ومدنية في مالي وبوركينا فاسو المجاورة.



وكشف الجيش الفرنسي عن أن العملية التي تمت ليل الخميس-الجمعة استهدفت قاعدة يسيطر عليها كوفا مؤكدا القضاء على 30 إرهابيا.

