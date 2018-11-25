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أخبار العالم

وزير الداخلية الفرنسي يكشف الأعداد الصادمة لمتظاهري السترات الصفراء

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:33 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، أن عدد المشاركين في تظاهرات "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب، بلغ 106 آلاف مواطن، وهو أقل بكثير من عدد المحتجين يوم السبت الماضي، والذي بلغ 244 ألف شخص.

ونقلت "روسيا اليوم" عن كاستنير، إن المحتجين نظموا ألفا و619 مظاهرة في أنحاء فرنسا، كما اعتقلت السلطات أكثر من 130 شخصا.

وأضاف: "نريد أن نوضح أن المظاهرات اليوم، أخذت شكلا آخر، إذ أغلق المشاركون فيها المراكز التجارية، وكان عدد المصابين أقل".

وأشار إلى تشديد الإجراءات الأمنية في بعض المناطق، وخاصة في مدينة فيلفرانش جنوب شرقي البلاد، بعدما ألقى المحتجون الحجارة على رجال الشرطة والدفاع المدني.

وكان الريس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " انه لامجال لأي عنف داخل الجمهورية الفرنسية.

وتابع: " عار علي اولئك الذين حاولوا ترهيب المسؤلين المنتخبين ، ولامجال لهذا العنف في الجمهورية".
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وزير الداخلية الفرنسي يكشف الأعداد الصادمة لمتظاهري السترات الصفراء

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